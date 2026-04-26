Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM

La Fiesta del Libro y la Rosa, encuentro literario y cultural con sede en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, dedica su edición de 2026 a la reflexión sobre la desaparición de mujeres y hace un ejercicio de imaginación sobre la llegada de la paz, refirió la directora de Cultura UNAM, Rosa Beltrán.

El evento arrancó con un conversatorio entre las escritoras Dolores Reyes, Brenda Navarro, Beltrán y Julia Santibáñez, donde discutieron alrededor de la desaparición y los sentimientos que sufren las madres al perder a un hijo por desaparición.

Intervenciones

Para la escritora Dolores Reyes, autora de la novela Cometierra, la desaparición es un hecho que une a México, Argentina y a otros países de América Latina. “Es una realidad tan terrible, descarnada, que sigue siendo eso que nos hermana tan terrible y profundamente de Argentina, México, y viceversa”, explica.

Por su parte, la escritora Brenda Navarro, autora de las novelas Casas vacías, y Ceniza en la boca, señaló que un cuerpo desaparecido genera en el ser humano una necesidad de existencia. “Cuando, justamente, tú no encuentras eso que hace un segundo estaba presente, te hace reconocer tu propia existencia, tu propio cuerpo, reconocer tu propia respiración, al hablar de las desapariciones, tendríamos que hablar como estos cuerpos que han desaparecido son el sostén de las sociedades actuales”, refirió Navarro.

Asimismo, puso sobre la mesa que, aunque el cuerpo de las mujeres esté presente, siguen desapareciendo, porque son víctimas de violencias y están al servicio de unos cuantos. En la conversación también se habló de las madres buscadoras, quienes han sido incluso un problema para el Estado. Reyes señaló que el problema de la desaparición no solo es el problema de las madres que buscan, sino una responsabilidad de todos. “¿Quiénes somos las sobrevivientes del feminicidio y la desaparición? Absolutamente todos, no existe el ‘a mí no me pasó, a mi familia no le pasó’, nos pasa absolutamente a todos, porque el costo de todas esas vidas silenciadas que escuchamos a cada hora implica el resultado de las sociedades que tenemos, por eso tenemos que ver a nuestras buscadoras con empatía y con cercanía”, dijo la escritora.