Fiesta en honor de la Santísima Trinidad

La Parroquia de la Santísima Trinidad, en Tuxtla Gutiérrez, anunció su fiesta patronal, que se llevará a cabo del 23 al 31 de mayo del presente año. En rueda de prensa, los organizadores invitaron a disfrutar esta celebración en un ambiente de solemnidad y familiar, con armonía y paz.

Apuntaron que las actividades comenzarán el sábado con la participación de los proclamadores Hubeymar Nucamendi y Graciela Castillo, así como la apertura de las fiestas en las diversas capillas que integran la iglesia.

Cartelera

Para el 24 de mayo contarán con la presencia del grupo Sal y Pimienta, Angie Rivera y Magia Sureña. El día lunes se estará presentando un show musical con los cantantes Lupita Mistral, Avril Enciso y Víctor Rodas.

El martes 26, Edy y los Traviesos de la Cumbia y Ángel Romántico serán los encargados de poner el ambiente al festejo. Para el miércoles, la comedia llegará con el payasito Danyto Pelotín. También participarán el intérprete Luis Ruiz y los Jóvenes de Dimensión Juvenil.

El 28 de mayo volverán los proclamadores Hubeymar y Graciela, alternando con la agrupación Nota Católica. Mientras que el 29 habrá una triple cartelera con la Dinastía López, Juan Carlos, “El Atrevido de los Teclados”, y Monaguillos en Acción de la Parroquia de la Santísima Trinidad.

El antepenúltimo día (30 de mayo) están programados Ivonne Constantino, los Monaguillos de JBE, Kid Pop y el grupo folclórico San Andrés Apóstol. Finalmente, el 31 de mayo tocará el turno a Ain Narcía y su Marimba Orquesta, que llegará a cerrar las celebraciones.

Cabe resaltar que en la rueda de prensa estuvieron Marcelo Vila Guillén, párroco de la Santísima Trinidad; Lorena Sánchez Rincón, representante de la Coordinadora de Comunión; Candelaria Gutiérrez López, presidenta del Patronato de Festejo 2026, y Francisco Eduardo Hernández, coordinador de la rodada ciclista que será parte del programa.

Detallaron que cuentan con todos los permisos correspondientes para llevar a cabo esta actividad cultural y religiosa que año con año convoca a más personas.