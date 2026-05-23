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Fiesta en honor de la Santísima Trinidad

Mayo 23 del 2026
Fiesta en honor de la Santísima Trinidad

La Parroquia de la Santísima Trinidad, en Tuxtla Gutiérrez, anunció su fiesta patronal, que se llevará a cabo del 23 al 31 de mayo del presente año. En rueda de prensa, los organizadores invitaron a disfrutar esta celebración en un ambiente de solemnidad y familiar, con armonía y paz.

Apuntaron que las actividades comenzarán el sábado con la participación de los proclamadores Hubeymar Nucamendi y Graciela Castillo, así como la apertura de las fiestas en las diversas capillas que integran la iglesia.

Cartelera

Para el 24 de mayo contarán con la presencia del grupo Sal y Pimienta, Angie Rivera y Magia Sureña. El día lunes se estará presentando un show musical con los cantantes Lupita Mistral, Avril Enciso y Víctor Rodas.

El martes 26, Edy y los Traviesos de la Cumbia y Ángel Romántico serán los encargados de poner el ambiente al festejo. Para el miércoles, la comedia llegará con el payasito Danyto Pelotín. También participarán el intérprete Luis Ruiz y los Jóvenes de Dimensión Juvenil.

El 28 de mayo volverán los proclamadores Hubeymar y Graciela, alternando con la agrupación Nota Católica. Mientras que el 29 habrá una triple cartelera con la Dinastía López, Juan Carlos, “El Atrevido de los Teclados”, y Monaguillos en Acción de la Parroquia de la Santísima Trinidad.

El antepenúltimo día (30 de mayo) están programados Ivonne Constantino, los Monaguillos de JBE, Kid Pop y el grupo folclórico San Andrés Apóstol. Finalmente, el 31 de mayo tocará el turno a Ain Narcía y su Marimba Orquesta, que llegará a cerrar las celebraciones.

Cabe resaltar que en la rueda de prensa estuvieron Marcelo Vila Guillén, párroco de la Santísima Trinidad; Lorena Sánchez Rincón, representante de la Coordinadora de Comunión; Candelaria Gutiérrez López, presidenta del Patronato de Festejo 2026, y Francisco Eduardo Hernández, coordinador de la rodada ciclista que será parte del programa.

Detallaron que cuentan con todos los permisos correspondientes para llevar a cabo esta actividad cultural y religiosa que año con año convoca a más personas.

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