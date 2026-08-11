Fiesta en la Roca del Rey

El ciclo sin fin, un tributo a El rey león, se presentó el fin de semana en el teatro Francisco I. Madero de la capital chiapaneca, protagonizado por bailarines, cantantes y actores del gremio local, en su mayoría originarios de Ocozocoautla.

El grupo de teatro independiente La Cuarta Pared, dirigido por José Inés Estrada, reúne a diversos talentos de una familia coiteca, entre los que destacan los actores que representaron a Scar, Nala adulta, Simba y Nala niños, Rafiki y un cómico Pumba.

Otro gran acierto fue la integración del ensamble dirigido por David Serrano y que cuenta con la participación de profesionales de la danza chiapaneca como Sinaí Guízar, Abril Montalvo, Valeria Jiménez, Miriam Jiménez, Mar Ovando, Yazmín Anzueto y Tania Solís.

Adaptación

Si sentiste que cambiaron las letras de las canciones, te aclaramos que las versiones que escuchaste pertenecen al montaje original del musical o fueron modificadas debido al copyright. Desde “Hakuna Matata” hasta “Él vive en ti” y “Yo quisiera ya ser el rey” poseen letras originales en la versión de Disney y algunas fueron ampliadas en el musical; incluso se crearon nuevos temas para la presentación teatral.

La historia se desarrolla como uno se lo espera: el nacimiento, la traición y la redención del nuevo rey, acompañados por algunos modismos chiapanecos, que, para el bien de la obra, no son excesivos y se usan en lugares discretos sin robarle protagonismo al texto original, que enamora por sí solo.

De la producción destacan el vestuario, el maquillaje y los elementos decorativos hechos artesanalmente. Aunque se crea que esta puesta en escena es para un público infantil, la mayoría de la audiencia pertenecía a las generaciones noventeras y posteriores, las mismas que crecieron con el clásico de Disney.

El esfuerzo de una compañía local por hacer un musical de este tipo y con un elenco numeroso es algo poco común en Chiapas, más allá de las producciones foráneas que hacen giras en el estado, por lo que logró llegar a un público deseoso de algo fuera del teatro local más enfocado en las temáticas contemporáneas.