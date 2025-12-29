Fiesta futbolera para Rubén

El pequeño Rubén celebró sus 11 años de la única manera que lo imaginaba: con un balón en los pies, la complicidad de sus amigos y en una cancha. El cumpleañero, capitán de uno de los equipos, demostró no solo sus habilidades con la pelota, sino su inmensa felicidad por compartir su pasión. La sorpresa fue un pastel magistralmente decorado. El festejado, con una sonrisa de oreja a oreja, sopló la vela después de que le cantaron con cariño "Las mañanitas". ¡Felicidades!