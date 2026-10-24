Fiestas sí, machismo no: José Eduardo

Sí, José Eduardo Derbez tiene fama de ser el más fiestero y desenfadado de los hijos de Eugenio Derbez. Suele bromear sobre su vida privada y pocas veces parece tomarse demasiado en serio. Pero cuando se trata del amor, quizá las cosas no sean tan sencillas como aparentan.

A sus 34 años, mantiene una relación con Paola Dalay, madre de su hija Tessa, y considera que los hombres que presumen de conquistar a muchas mujeres pueden estar ocultando, en realidad, el miedo a enamorarse.

Buena parte de esas conductas, analiza, se aprende desde pequeño, al observar las relaciones de los padres. “Habrá gente que crece y que el papá tiene 50 novias o que es un macho mexicano, lo que sea, y también es lo que uno ve en la casa. Uno aprende cómo es el amor y lo replica”, señala en entrevista.

José Eduardo conoce de cerca distintas formas de ejercer la paternidad en una familia. El actor creció principalmente al lado de Victoria Ruffo, mientras que con Eugenio mantuvo una relación distante durante parte de su infancia. También encontró una figura paterna en Omar Fayad, esposo de su madre.

Contra el macho

Aun así, tampoco ha sido ajeno a conductas machistas que hoy cuestiona. Él mismo ha admitido haber sido infiel en el pasado, pero hoy, con una familia propia, cuestiona la necesidad de algunos hombres de seguir demostrando sus conquistas. “Si tú estás en una relación y sales de fiesta con tus amigos y dices ‘no, yo respeto a mi novia’, los mismos amigos luego te pican. Es como el orgullo, el ego. Te retan”, lamenta el actor.

Justo eso de demostrar quién conquista más mujeres es uno de los temas de la obra La clase. En esta comedia, que se presenta en el teatro Xola, interpreta a Lalo, un hombre que, tras separarse de su esposa, busca recuperar la confianza para volver a enamorar.

Para lograrlo, contacta a Leonardo (Víctor González), un supuesto experto en seducción que presume tener varias parejas utiliza distintos teléfonos para comunicarse con ellas y hasta cobra por compartir sus técnicas. Pero José Eduardo considera que detrás de esa aparente seguridad puede esconderse alguien que tampoco sabe cómo enfrentar sus sentimientos. “Yo conozco muchos más Leonardos que Lalos. Lalo, híjole, de conocer, yo creo que dos; y Leonardos sí tengo una lista impresionante. Pero también de lo que más presumes es de lo que más careces”, dice.

Para el actor, la necesidad de demostrar que se puede conquistar a distintas mujeres no siempre responde a la seguridad personal. En ocasiones, considera, es una manera de evitar relaciones que exijan mayor compromiso emocional. “Muchas veces estos Leonardos lo que están buscando es más lo que Lalo es, o lo que Lalo está buscando, pero les da miedo entregarse, les da miedo enamorarse o prefieren ir de una en otra a sufrir o llorar por una”, explica.

Sin apariencias

Víctor González, quien interpreta a Leonardo, reconoce que su personaje ha acumulado conquistas, pero no ha conseguido mantener la relación que realmente desea. “Se da cuenta de que realmente está vacío, de que la que quiere no está con él y de que todas son caretas que se ha puesto en su vida”, expresó.

A sus 53 años, el actor considera que la presión de los amigos para demostrar quién conquista más mujeres pierde sentido con la edad. También cree que las formas de relacionarse han cambiado. “Eso de antes, de que los hombres no lloran, ya pasó. Creo que ahorita estamos en circunstancias iguales todos”, señala.

Incluso cuestiona las estrategias de seducción que se difunden en la web que consisten en ignorar mensajes o fingir desinterés para llamar la atención de una pareja. “Pasa mucho hoy en día lo de ‘¿me leíste? ¿No me leíste?’. Uno les aplica sentimientos a los textos, a la palomita azul o a si lleva dos horas sin contestarme”, explica.

Para González, esas actitudes han quedado atrás y hoy resulta más importante mostrarse sincero que aparentar tener el control de una relación.