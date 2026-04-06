FIFA, una fuerza de ocupación

Entre las luces y las sombras que marcan al futbol como fenómeno cultural, social y de espectáculo deportivo, con todos sus matices, muchos luminosos como las hazañas mundialistas y el sentido de pertenencia y de identidad a una tribu y a una comunidad, pero también en todas sus oscuridades como son las historias de sobornos, negocios ilícitos, violencia deportiva, corrupción y los tentáculos que han entrado del narcotráfico, el escritor Juan Villoro regresa a las crónicas periodísticas en tiempos mundialistas con su obra Los héroes numerados, contado desde los elementos que hacen posible el juego: la pelota, la afición, la camiseta, el abrazo, el arbitraje, el jugador, el cronista y las mujeres, entre otros temas, donde no falta la relación entre México y Estados Unidos.

A propósito de su nuevo libro publicado por Seix Barral, el narrador y periodista se adentra en contar hazañas, anécdotas, recuerdos, perfiles de los protagonistas, pero también la relación entre literatura y futbol.

El también autor de otros libros futboleros como Dios es redondo, Balón dividido, No fue penal y Los once de la tribu, afirma e entrevista que ha tratado de captar, a partir del mundo del futbol, los aspectos, problemas y dinámicas que ventila de las sociedades contemporáneas, como es el poder impuesto por Estados Unidos en este mundial, la fuerza de ocupación que ha alcanzado la FIFA y la participación violenta del crimen organizado en México que en los últimos 7 años ha dejado 72 futbolistas amateurs asesinados en México en campos llaneros.

¿Es una memoria personal y ante todo colectiva?

La segunda parte del libro que tiene que ver con situaciones extremas o transformadoras del futbol. La más importante respecto a los cambios es el futbol de mujeres, que ha sido la parte más importante del futbol contemporáneo en los últimos años. La mitad de la población del planeta tenía prohibido jugar futbol.

¿Hay muchos asuntos que pasan por la cancha, incluso el poder de Estados Unidos?

Es una relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos porque, no nos engañemos, este es un Mundial que en lo fundamental será de Estados Unidos. La propia FIFA lo ha reconocido así con el trofeo que le dio a Trump, no se lo dio a los tres gobernantes que albergarán el Mundial, sino al principal gobernante, porque nosotros tenemos 13 partidos de 104, igual que Canadá, pero quien ganó el Mundial después de la investigación que el FBI hizo en las oficinas de la FIFA, es Estados Unidos.

¿Muchas luces y sombras?

Hay muchas sombras porque el futbol es un objeto del deseo. Es como la manzana en el paraíso que se convierte es discordia. Políticos sin escrúpulos, como Berlusconi en Italia, ganó la presidencia por el prestigio y el poderío que le daba ser propietario del equipo Milán, utilizó como lema de campaña el grito de guerra de los aficionados a la selección italiana, “Forza Italia”. Esta manipulación ha estado también presente en la antigua Yugoslavia con Milosevic.

El futbol tiene esas oscuridades, pero, por ejemplo, en Los héroes numerados también yo hablo de la dignidad que pueden tener algunos futbolistas, son casos únicos muchas veces o excepcionales, como el de Carlos Caszely, que no le quiso dar la mano al dictador Pinochet, con lo cual se jugaba la vida; o el caso de Luka Modric, que vivió la guerra de Yugoslavia, jugar y leer lo rescataron y salvaron a un niño de la guerra. He tratado de tocar las luces y las sombras, aunque este mundial a nivel de contexto tiene muchas más sombras que luces.

¿O la relación de Higuita y Colombia con el narcotráfico, tan parecido hoy a México?

En Colombia el equipo Atlético de Medellín se encumbró con el apoyo del narcotráfico y esa grandísima selección que dirigía Pacho Maturana, que le ganó 5-0 a Argentina en su propia cancha, estaba muy cercana al narcotráfico y luego el asesinato del otro Escobar, el defensa colombiano por el autogol que cometió en el Mundial de Estados Unidos, pues reveló la mano larga del crimen organizado en el futbol. Nosotros ya hemos visto algunos indicios de que esto sucede en México: la trifulca que hubo en el estadio Corregidora hace unos años que enfrentó a las barras bravas del Atlas con los Gallos Blancos de Querétaro.

Según varios reportes, había miembros del cártel Santa Rosa de Lima apoyando a Querétaro y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación apoyando al Atlas. Y estos cárteles están en disputa justo en la zona que va de Querétaro a Salamanca, Guanajuato, Celaya, todas esas poblaciones.