FIL Guadalajara festeja 40 años

El escritor británico-estadounidense Salman Rushdie es una de las sorpresas de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que tiene a Italia como Invitado de honor y se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Para la charla, el 28 de noviembre, del autor de Los versos satánicos, perseguido desde hace 37 años por una fatwa y víctima de un atentado en Nueva York en agosto de 2022, habrá un protocolo de seguridad y prerregistro, dijo Marisol Schulz, directora de la FIL.

Entre los 900 autores invitados de 41 países, destacan Siri Hustvedt, Karl Ove Knausgard, Alessandro Baricco, R.F. Kuang, Fernanda Trías, Joe Abercrombie, Laura Restrepo, y Gioconda Belli, premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, y artistas como Isaac Hernández y Julieta Venegas.

Recordarán a un grande

Otra de las grandes sorpresas es un homenaje a Juan Rulfo, a 40 años de su muerte, con la participación de Juan Carlos y Juan Pablo Rulfo, el escritor Elmer Mendoza y el fotógrafo Rogelio Cuéllar, representa un hito después de que hace 21 años se retirara el nombre del escritor jalisciense del actual Premio FIL.

Sobre el programa de FIL Pensamiento, Héctor Raúl Solís Gadea, señaló que, entre las más de 70 actividades y 190 especialistas de 22 países, destacan las mesas dedicadas a explorar el mundo clásico, como “la actualidad de Maquiavelo para pensar en los problemas del poder hoy”. El Foro Nexos que abordará temas como la desigualdad, la precariedad, la falta de certezas y los problemas que enfrenta la movilidad social. Además, habrá un homenaje a Daniel Cosío Villegas con Jesús Silva-Herzog Márquez, Enrique Krauze y Enrique Serna.

El programa general tiene más de 3 mil actividades y la participación de más de 2 mil 800 sellos editoriales de 60 países. Schulz añadió que se tiene un presupuesto de alrededor de 147 millones de pesos, “es una feria que en estos momentos y después de la pandemia ya está completamente en números negros”. Como parte de Italia, exhibirán el mundo de Caravaggio.