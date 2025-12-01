FIL se recupera de la pandemia

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que se encuentra en marcha tiene como invitada de honor a Barcelona, además cuenta con la participación de 69 escritores, artistas y creadores

Durante el evento se llevará a cabo la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances al escritor libanés Amin Maalouf. Además lo hace con un programa potente con cerca de 3 mil actividades y más 2 mil 800 editoriales de 60 países, y al tiempo alistándose para celebrar sus 40 años, en 2026, que celebrarán “con bombo y platillo”, dice Marisol Schulz, su directora.

Estimación

La apuesta de hoy, asegura, está en que en esta edición 39 se superen los 900 mil visitantes. “Es una feria que se ha hecho con los años, porque hay que vender 2 mil 800 casas editoriales, hacer toda una labor de venta, de negociación de espacios de pagos, construir el programa, pensar en todos los lectores, edades. Hay que buscar los temas que a la gente le interesan. Entonces, entiendo muy bien lo que son las etapas actuales, lo que son los intereses”, afirma Schulz.

Indica que la FIL está en mejor nivel en lo económico y que ha superado la pandemia. Reconoce que tras dos años en números rojos, la feria cerrará esta edición con una ganancia estimada de un millón 371 mil pesos, pues espera ingresos por 122 millones de pesos, y egresos de cerca de 121 millones de pesos.

“Ya nos recuperamos y siempre lo reitero, permanentemente, pero la feria es completamente autosuficiente, no depende de nadie para poder subsistir. Del gobierno federal no tenemos ningún tipo de ingreso, nada de auspicio; del gobierno estatal sí, y los municipios del área metropolitana nos hacen un subsidio muy reducido, pero subsidio al fin y al cabo; tenemos 60 patrocinadores, casi todos de la iniciativa privada”, afirma Schulz.

Es una feria que ha vuelto a ser solvente y que, asegura Schulz, fija su energía en todos los públicos, pero en especial en el infantil y juvenil, y también en acompañar muy de cerca las actividades del invitado de honor, Barcelona.