Filarmónica de las Artes revive éxitos

La Filarmónica de las Artes presentó uno de sus espectáculos más divertidos y queridos por el público para cerrar 2025. El concierto “Fiebre de disco sinfónico”, cuya primera edición se presentó antes de la pandemia, es un homenaje a los éxitos de la música disco de las décadas de 1970 y 1980. “Nos hemos dado cuenta que, a pesar de que han pasado 40, 50 años desde esos tiempos, se trata de una música que ha atravesado varias generaciones”, explicó, en entrevista, Enrique Abraham Vélez Godoy, director general de la Filarmónica de las Artes.

Agrega que los artistas se dan cuenta del impacto en varias generaciones porque el público es variado: “Van abuelitos que vivían en esa época, van nuestros papás, que también vivieron estos años, y ahora estas generaciones nuevas. Porque es una música bien hecha. ¿Quién no ha bailado al ritmo de ‘I will survive’ en alguna fiesta? Entonces, fue un experimento que tuvo mucho éxito desde el inicio. Nosotros nos hemos ido nutriendo con algunos cambios, como todos los espectáculos que vamos haciendo, metiendo nuevas producciones, canciones y cambios en la iluminación”.

Además, explica que, en las grabaciones originales de Donna Summer, Gloria Gaynor e incluso Michael Jackson, participaban grandes orquestas internacionales: “Es muy amable hacer esta música con la orquesta. Es la fusión entre una base rítmica y la familia de cuerdas, metales, maderas. Ha sido un gran éxito, un concierto que el público pide mucho. Sabemos de personas que han ido desde la primera vez y regresan porque realmente la pasaron bien”.

Experiencia

El concierto se presentó en la sala Silvestre Revueltas del centro cultural Ollin Yoliztli y remitió, abunda Vélez, a una auténtica discoteca de los años 70: “Nos tomamos la labor de subir, por ejemplo, una bola de espejos. Los espectadores realmente lo disfrutan, bailan, cantan, gritan. De eso se trata, que no sea un concierto solo para sentarse y ver, sino que el público viva esa época y lo disfrute”.

En escena participaron integrantes de la compañía de danza de la Filarmónica de las Artes que, además de ser la única orquesta en México que ha tocado las nueve sinfonías de Beethoven en cinco días consecutivos, da constancia de su adaptabilidad dando vida a la música de Barry White, Michael Jackson y Village People. La directora invitada es Odette Waller.