Filman fenómenos paranormales

Mía busca desde hace años a su hermana desaparecida y el deseo de encontrarla se ha vuelto una obsesión para ella, la cual se acentúa cuando una extraña grabación llega a sus manos, lo que la lleva hasta el pequeño pueblo de Shelby Oaks.

El lugar no es tan apacible como parece, pues hechos inexplicables y fenómenos paranormales no dejan de suceder. Su estancia ahí la aleja más de su objetivo y, al mismo tiempo, la acerca a una extraña presencia que no es amigable.

En este marco se desarrolla Terror en Shelby Oaks, cinta que originalmente fue pensada como un proyecto modesto para ser subido a Youtube, plataforma en la que Riley, la hermana ausente, era muy popular; la razón es que era investigadora de fenómenos paranormales. La producción también puede verse en Apple TV/Prime Video.

Pero el motivo por el que hay que verla es que el guion fue haciéndose sólido, la idea fue creciendo y tornándose más consistente hasta que se decidió hacer una producción en grande.

Como dato clave, Chris Stuckmann, el reconocido crítico, es quien dirige el filme en el que actúan Camille Sullivan, Sarah Durn, Brendan Sexton y Michael Beach.