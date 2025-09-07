Filman historia de amor entre traileros

La más reciente obra del mexicano David Pablos, En el camino, se estrenó en la Mostra con una excelente acogida. “Me gusta filmar el rostro humano de cerca. Pienso en la composición plástica, en el significado de cada cuadro y movimiento de cámara. Apuesto hacia un cine que sea narrativo, pero propositivo. Accesible para un público general”, dijo Pablos en el Festival de Venecia.

La inclinación del realizador por trabajar con no actores se plasma en este filme en el que casi todo el elenco cumple con esta característica. El único que es un actor profesional es Osvaldo Sánchez, la contraparte del personaje de “Veneno” (Victor Prieto Simental). Sánchez interpreta a “Muñeco”, el trailero con el que “Veneno” se encuentra en los caminos de la noche y viven un viaje peligroso y profundo hacia su interior.

Motivación

Acerca del porqué de esta historia, Pablos explicó: “Todo nace a partir de la herida del personaje principal, de Veneno, un chico que frecuenta cachimbas, que son los restaurantes de carretera en los que se detienen los traileros, él se acuesta con ellos, tiene una filia por ellos, porque en realidad lo que intenta es sanar una herida paterna a través del sexo”.

El realizador agregó que la película se desarrolla hacia otros lugares, pero empezó con la idea de tocar una herida profunda, y el deseo de explorar la sexualidad en este contexto hipermasculino y violento.

Los productores, Ina Payán y Diego Luna, apoyaron el proyecto con todo y sus muchas dificultades. “Agradezco a Ina. Había muchas complejidades e Ina se lanzó. También Diego Luna, cuando leyó el guion conectó con él”, compartió.

Para Víctor Prieto, fue su primer acercamiento al cine en su vida. “Había muchas cosas de este personaje por las cuales yo también pasé en algún momento. Quise hacerlo para transmitir que hay circunstancias por las que pasan los jóvenes, y la gente muchas veces los juzga sin saber”, comentó.

Osvaldo, por su parte, sí contó con un proceso de preparación para interpretar a el Muñeco. “Saqué mi licencia de trailero, aprendí a manejar y me lancé a la carretera, para vivir esa vulnerabilidad en la que se encuentran estos conductores”, explicó el actor. “El gran tema es el amor, que puede prevalecer y alcanzar la redención de un ser humano, a pesar de vivir en la noche”, finalizó.