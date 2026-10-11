Filman historia de un rockero polaco

En la Polonia comunista de los años 80, el rock podía ser mucho más que música: era una forma de expresión y una ventana a la libertad en un país marcado por las restricciones políticas. De ese escenario surgió Lady Pank, una de las bandas más populares del rock polaco, cuya historia llega al streaming.

La cinta Cada vez menos extraño retrata la vida de su fundador y guitarrista, Jan Borysewicz y recorre el camino de un joven que convirtió su pasión por la guitarra en una carrera capaz de marcar a varias generaciones, pero que también tuvo que afrontar las consecuencias personales de sus decisiones.

La historia comienza con el sueño de Borysewicz de formar una banda que pudiera competir con sus referentes musicales. En 1981 fundó Lady Pank.

Intimidad

Sin embargo, la cinta también se adentra en la vida familiar, las tragedias y los conflictos que acompañaron su trayectoria. Uno de los principales atractivos de la cinta que ser vista en Netflix es la música de Lady Pank, cuyos éxitos acompañan el recorrido del protagonista y permiten entender parte de la conexión que estableció con el público.

La película también recupera la figura de Andrzej Mogielnicki, cofundador y autor de las letras de la agrupación. El papel de Borysewicz recae en Mikoaj Bukrewicz, quien debuta en el cine con esta interpretación.

A su lado participan Patryk Pietrzak como Mogielnicki y Marcel Barra como el vocalista Janusz Panasewicz, además de Hubert Milkowski, Krzysztof Oleksyn y Mikolaj Matczak.