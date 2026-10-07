Filmarán cinta sobre la Tierra plana

Variety informó que la teoría terraplanista tendrá una película, la cual será protagonizada por Odessa A’zion y Jack O’Connell. La producción comenzará su rodaje en noviembre y tendrá como lugar de filmación una ciudad en Canadá; el título será El fin del mundo tal como lo conocemos.

Creadores

La dirección de la cinta estará a cargo de Ross White y Tom Berkeley, responsables del cortometraje An Irish goodbye, rodado en 2023 y merecedor de un Óscar, en la categoría de mejor cortometraje de ficción.

El argumento, según reporta el sitio especializado en cine, se centra en la vida de Odessa y Jack, quienes dan vida a una pareja romántica, de solitarios, que se enfrentan a la hostilidad social que supone creer en una teoría “obsoleta”.

En producción

El único adelanto que dan sus creadores es señalar que se trata de una historia que refleja una “aventura improbable en la verdad y el amor”, la cual comenzará su rodaje el próximo mes. El guión, además, está a cargo de los mismos directores; White y Berkeley.

Studiocanal y Film4 estarán a cargo de apoyar a sus creadores con la financiación y producción ejecutiva; impulsarán, además, que sea proyectada en cines en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Benelux, Australia y Nueva Zelanda.