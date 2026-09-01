Filme de Jason Statham es un fracaso

Aunque las película de Jason Statham no son el mega éxito en taquilla, tampoco habían rayado en el fracaso por lo que al actor se le considera una estrella rentable, hasta ahora que una plataforma legal le dio el tiro de gracia. No fue ni la piratería o alguna extraña artimaña, lo que sucedió con Código Venganza, su reciente filme fue una “puñalada amiga” por la espalda.

Los primeros datos que arrojan las páginas especializadas en la taquilla de Estados Unidos indicaron que aproximadamente tras una semana de exhibición en los cines, la cinta de la cual es el protagonista acumula apenas 16.6 millones de dólares, muy lejos de los 100 millones que necesitaría para convertirse en una producción rentable.

Su presupuesto rondó los 40 millones, por lo que todavía tiene margen para mejorar, aunque el comienzo está siendo bastante tibio y todo indica que no recuperarán la inversión.

Metieron la pata

Un problema inesperado pudo perjudicar seriamente a la película: Prime Video la publicó por error en su catálogo antes de su estreno cinematográfico, aunque Amazon retiró posteriormente el título, el daño ya estaba hecho.

La filtración trajo como consecuencia que el filme fuera copiado y distribuido ilegalmente en internet, permitiendo que numerosos usuarios pudieran acceder a ella antes de que llegase oficialmente a las salas. Desde el estudio llegaron a hablar de pérdidas multimillonarias. Es imposible saber qué parte de la escasa recaudación corresponde directamente a la filtración.

Statham mantiene un público fiel, aunque sus películas suelen depender también de su recorrido posterior en plataformas digitales y streaming.