Que el elenco de Los asesinos de la luna (Killers of the flower moon) no pudiera promocionar la película durante su estreno, debido a la huelga en Hollywood, fue algo positivo para la actriz Lily Gladstone, pues le dio voz a quienes verdaderamente la merecían.

La historia sobre una serie de asesinatos de miembros de la Nación Osage —tribu nativa de Norteamérica que se convirtió en una de las más ricas el mundo después de que se descubrió petróleo en sus tierras—, es protagonizada por Gladstone y Leonardo DiCaprio, con dirección de Martin Scorsese.

“Me sentí muy mal de ver a Martin haciendo solo la promoción, pero ha sido maravilloso escuchar la perspectiva del director y, aunque estoy agradecida de que la huelga terminó, el momento en que sucedió puso las voces de los Osage en el centro de las premieres y la gente estuvo hablando con los Osage de una forma en que no hubieran hecho si hubieran tenido acceso a los actores”, dice.

Ahora que los actores regresan a los micrófonos, luego de que el sindicato (SAG-Aftra) llegara a un acuerdo el pasado 9 de noviembre, Gladstone, quien tiene raíces nativas americanas, comparte su perspectiva sobre el largometraje de cerca de tres horas y media que actualmente está en salas de cine, con próximo estreno por Apple TV Plus.