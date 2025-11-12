Filme de Sweeney con mala taquilla

El estreno de Christy en las salas estadounidenses pintaba para ser una de las apuestas más fuertes del otoño. La película biográfica trata sobre la vida de Christy Martin, pionera del boxeo femenino en los noventa, y está dirigida por David Michod, con Sydney Sweeney como protagonista, una de las actrices más mediáticas del momento.

El filme prometía golpes tanto dentro como fuera del ring: la lucha de Martin por ser tomada en serio, sus batallas íntimas y el costo emocional de abrirse camino en un mundo dominado por hombres, al igual que la presión mediática que acompaña a Sweeney en la vida real. Todo apuntaba a un éxito, pero el resultado en taquilla fue una gran sorpresa.

Recibimiento

Según cifras de Box Office Mojo, Christy abrió en más de 2 mil salas de Estados Unidos y recaudó apenas 1.3 millones de dólares durante su primer fin de semana. Aunque la cifra es preocupante por sí sola, el panorama empeora al colocarse entre los nueve peores estrenos de todos los tiempos para una película lanzada en otoño.

El estudio esperaba un arrastre mayor gracias al renombre de Sweeney y al atractivo del género deportivo; sin embargo, la competencia en cartelera fue feroz: franquicias consolidadas, películas de terror de temporada y comedias con estrellas acapararon la atención del público.

La trama

La película sigue el ascenso, caída y redención de Christy Martin, una boxeadora originaria de Virginia Occidental que irrumpió en un circuito dominado por hombres. La historia aborda desde sus primeros combates, su explosión mediática en los noventa hasta el derrumbe emocional provocado por una relación marcada por el control y la violencia doméstica.

A pesar de su relevancia deportiva, Martin fue la primera mujer en aparecer en la portada de Sports Illustrated y una figura clave para la inclusión femenina en el boxeo profesional, pero su nombre no forma parte del imaginario popular actual, lo que habría reducido el interés del público más joven.

En los últimos años, los biopics deportivos sobre figuras poco conocidas han enfrentado resultados similares: The Smashing Machine y The Iron Claw también registraron pérdidas económicas menores a lo esperado pese al respaldo de la crítica. Además, Sydney Sweeney continúa en el centro de la polémica tras la campaña de American Eagle acusada de tener tintes racistas, lo que ha afectado su imagen pública y podría haber influido en la recepción del filme.

Con un presupuesto estimado de 35 millones de dólares, Christy necesitará un desempeño excepcional en el mercado internacional o en plataformas de streaming para recuperar la inversión.