Filme sobre Rigo Tovar, en marcha

En medio del auge por llevar a la pantalla la vida de famosos cantantes como Luis Miguel, Gloria Trevi y Juan Gabriel, una de las figuras faltantes en este ecosistema es Rigo Tovar, considerado el padre la música grupera y tropical en México.

Su viuda, Isabel Martínez, dijo en enero de este año que un plan al respecto se estaba gestando, pero quedó detenido sin motivos claros. Ahora, el abogado Guillermo Pous, quien la está asesorando legalmente, asegura que ya es un hecho que la serie comenzará a grabarse. “La señora Martínez es consciente de que estuvo con un impecable hombre en todas sus facetas y en todo lo que tiene que ver con el señor Rigo Tovar siempre está al pendiente y siempre lo está promoviendo”, señala Pous en entrevista.

El jurista contó que Martínez se acercó a él con la intención de poner en marcha, no una serie, sino una película y un documental acerca de la vida y obra de su esposo, quien falleció en marzo de 2005 debido a un paro cardiorrespiratorio. “Hoy no hay nada concreto para ya comenzar, sí se ha avanzado en la medida de contenido y desarrollo, pero no sabemos todavía con quién va a ser o en qué momento, pero de que va a suceder, eso sin lugar a duda”, afirmó.

El “abogado de las estrellas”, como es conocido, ha estado involucrado en otros casos de bioseries que involucran a famosos como Aracely Arámbula, Florinda Meza, o los hermanos Stanley; para este caso afirma que ya hay productoras interesadas con las que han estado trabajando ambos proyectos.

Aunque aún no se conoce el nombre de la plataforma que distribuiría la historia, la viuda de Tovar ya ha casteado a actores que podrían interpretar al cantante de temas como “Mi Matamoros querido”.

“Se tienen varias cosas avanzadas, incluso quién tentativamente podría interpretarlo, pero como estamos en el proceso de confirmar todavía no se puede hablar de ello”, señaló.

Tovar fue también precursor de los conciertos masivos cuando en 1981 reunió a más de 400 mil personas en Río Santa Catarina, en Nuevo León, logrando el concierto más grande de la historia de México. Eso y otros aspectos personales se explorarán en estas producciones.

“Por una parte, en el contenido documental vamos a usar todo lo que fue Rigo y todo lo que fue su vida personal y familiar, pero evidentemente la profesional también, porque ahora no se puede entender lo que es un concierto masivo de esa magnitud sin haber conocido a Rigo Tovar”, detalla el abogado.

Se espera que para el próximo año esté avanzada o terminada la película o el documental, mientras tanto Pous afirma que “ya se tiene avanzada una parte creativa para poder tener la base”.