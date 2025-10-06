Filme transmuta la frustración

La película nació de un momento de mucha frustración para Octavio Hinojosa, actor que a una semana de participar en una historia de los estudios Disney le avisaron que alguien más entraría a ocupar su lugar. “Había enojo, mucho”, recuerda el histrión de la serie Cómo sobrevivir soltero y la terrorífica Saw X: el juego del miedo.

Sobre él vinieron entonces todas estas ideas que a los de su generación, de ahora 40 años, les dijeron sus papás: que si le echaban ganas en cualquier carrera y contabilizaban muchas horas de vuelo, todos sus sueños se cumplirían. “Y la vida real no es así. He visto a muchos amigos actores que han dejado la carrera porque no hay trabajo. Entonces todo eso de los sueños y las promesas no cumplidas las ocupé para contar una historia”, apunta en entrevista.

Así fue el origen de la comedia de humor negro Sobriedad me estás matando, que se presentará en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el cual arranca el 10 de octubre.

Ópera prima

La cinta, ópera prima de Raúl Campos, sigue a Raffi (Hinojosa), un hombre que ha pasado gran parte de su vida en rehabilitación y quien, tras ser rechazado de una clínica y por su madre, decide cambiar su camino, con la adhesión en su vida de un antiguo amor.

“De pronto siento que la vida hace pensar que es injusta contigo, pero el problema de ir caminando así es que te quieres vengar de todo y tampoco debe ser así. Aquí el personaje lo lleva al extremo, es un wey resentido con las oportunidades que no le llegaron. Pero no quería yo que fuera un drama, sino una comedia y por eso fui con Raúl y Félix (De Valdivia) que saben de eso”.

Maya Zapata, Alfonso Borbolla, Mónica Dionne y Hugo Catalán, integran el elenco del filme. “Muchas veces la comedia es mal vista, pero es a través de ella que es más fácil que la gente vea temas profundos y complicados. Aquí Raffi tiene un evento a los 23 años que desata todo y es alguien que se la pasa bien en las clínicas porque no hace nada, sigue siendo como niño, pero debe madurar, dar ese paso”, destaca Hinojosa.

Tras el tintero

El también actor de Mala fortuna y Juega conmigo tiene guardadas otra decena de guiones, pero sabe que quizá algunos ya se verían viejos. Por ahora sigue con grabaciones de la nueva temporada de Rosario Tijeras y está de lleno en la promoción de la cinta.

Luego de Morelia, Sobriedad me estás matando estará en más festivales como el de Varsovia (Polonia) y el Hof (Alemania). Su estreno comercial en salas mexicanas se tiene programado para fines de enero, de la mano de Cinépolis.