Filtran a los posibles inquilinos

Desde antes de la gran final de la temporada 3 de La casa de los famosos México ya se sorteaban nombres para la nueva y renovada emisión. En medio de rumores y filtraciones, ha circulado una lista de posibles participantes que prometen mantener la polémica y la tensión al máximo.

Entre los nombres más comentados destacan Sergio Sendel, Alfredo Adame, Konan Big, Iván Fematt (“La Mole”), Karina Torres, Paola Suárez, Doña Alegría, Yetus y Kunno.

Otras figuras que se han mencionado son Consuelo Duval, Lorena Herrera, Daniela Luján, Emmanuel Palomares y Faisy. Aunque hasta el momento la producción no ha confirmado oficialmente a ninguno de los nombres, el debate en redes sociales no se ha hecho esperar.

Lo que sí se sabe es que el reality no se cambiará a TV Azteca, como se especuló, ya que fue Galilea Montijo quien confirmó que la cuarta temporada se llevará a cabo en Televisa.