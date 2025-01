La cuenta regresiva para volver a ver a Shakira en los escenarios ha comenzado. En tan solo cuestión de semanas, la cantante dará inicio a su tan esperado tour Las Mujeres Ya No Lloran, por lo que los detalles sobre sus conciertos han comenzado a salir a la luz.

Desde hace varios días, la propia barranquillera ha estado compartiendo algunos videos y fotografías de sus ensayos, esto para mantener las expectativas de los fans; sin embargo, un pequeño descuido de sus músicos reveló uno de los elementos más importantes de la gira: la lista de canciones.

Fue en su cuenta de Instagram donde Albert Menéndez, colaborador de Shakira, publicó una fotografía para presumir de un exitoso día de trabajo, de lo que no se dio cuenta es que al fondo de la postal se puede ver el setlist completo y el orden exacto en el que serán interpretadas.

De acuerdo con la postal, los shows de Shakira abarcarán sus distintas etapas musicales, desde sus comienzos con álbumes como ¿Dónde están los ladrones? hasta sus últimos trabajos, incluyendo, obviamente, su reciente disco Las mujeres ya no lloran.

Como era de esperarse las reacciones de los fans no tardaron en aparecer, y aunque muchos celebraron el recorrido musical que hará la cantante, otros más lamentaron el hecho de no incluya más de sus antiguos éxitos. “No está ‘Día de enero’”. “¿Dónde está ‘Inevitable’?”. “Menos mal no compré, ya sabía que no estaba mi canción favorita”. “¿Y ‘Rabiosa’? ¿y ‘Gitana’?”. “Puros bodrios de canciones, nos va a estafar”. “Faltan las viejitas”. “Faltan muchísimas”, son solo algunos comentarios de los usuarios.

Hasta ahora nada está confirmado y Shakira podría dar algunas sorpresas. Lo que ya es un hecho es que la gira arrancará el próximo 11 de febrero en Río de Janeiro y para marzo llegará a los escenarios mexicanos.