Filtran fotos de Pedro Pascal

The Mandalorian, The last of us y Game of Thrones son producciones que han hecho de Pedro Pascal una celebridad de talla mundial. Por esta razón, su vida privada ha generado mucho interés en el medio del espectáculo, sobre todo en la cuestión amorosa.

Actualmente, no tiene una pareja formal, pero llegó a ser vinculado con Jennifer Aniston. Y recientemente desató rumores cuando lo captaron tomado del brazo de Rafael Olarra, expareja de Luke Evans.

Con las manos en la masa

Un fotógrafo de TMZ captó al protagonista de la nueva versión de Los 4 Fantásticos en compañía de Rafael Olarra. “Tenemos fotos de ellos tomados del brazo mientras se dirigían a tomar un almuerzo dominical”, detalló el medio estadounidense en su sitio web, adjuntando las imágenes de Pascal en compañía de Olarra en las calles de Nueva York.

Señalan además que ambos famosos “iban muy bien vestidos mientras recorrían el Lower East Side, paseando un poco antes de su comida”. Y resaltan que tuvo un romance con otro actor, Luke Evans, “pero anunciaron su separación en 2021”.

Antes de esta polémica, Pascal compartió una serie de publicaciones en Instagram en las que llama a sumarse a un paro nacional para protestar y exigir más transparencia sobre las acciones de la policía migratoria. “La verdad es una línea divisoria entre un gobierno democrático y un régimen autoritario”, escribió Pascal, quien también rindió homenaje a Pretti y a la activista Renee Good, abatida el 7 de enero por agentes federales. “El pueblo estadunidense merece saber qué pasó”, agregó.