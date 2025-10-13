Filtran imágenes de sus agresores

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana analizan las grabaciones disponibles de cámaras para identificar a los agresores del cantante argentino Fede Dorcaz, mientras que la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

Las imágenes filtradas ofrecen las primeras pistas visuales sobre los posibles responsables del asesinato del también modelo que fue baleado en la lateral de Periférico Sur, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Primero reportes

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el artista, parte del elenco de Televisa, murió tras recibir impactos de bala en su camioneta Grand Cherokee.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo al cantante de 29 años, ya que al momento de la revisión el fallecido tenía sus cosas de valor”, explica la SSC.

La dependencia filtró las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la CDMX, donde se observa a los presuntos motosicarios. El conductor portaba una sudadera azul cielo, gorra y la capucha sobre la cabeza, cubriéndose parte del rostro.