Finaliza La casa de los famosos

La casa de los famosos 6 de Telemundo fue especialmente polémica desde su primera semana; sin embargo, la emisión terminó, sin chiste, para la audiencia en Latinoamérica. En el episodio final se enfrentaron Celinee Santos, de República Dominicana, y Fabio Agostini, de España.

Ellos mismos convirtieron su nacionalidad en tema de conversación dentro de la Casa, pues Celinee acusó a Fabio de hacer comentarios racistas en su contra, mientras que el español denunció que ella se burlaba de su físico y su color de piel.

Estas acusaciones fueron frecuentes durante los casi cuatro meses que duró esta emisión del programa de Telemundo y que se convirtió en una de las más violentas. Incluso, “La Jefa” tuvo que instaurar un sistema de tarjetas de amonestación y expulsión para castigar a los que se golpearan o amagaran con llegar a los golpes.

Lo cierto es que Fabio se convirtió el primer europeo en ganar los 200 mil dólares del reality show, mientras que Celinne fue coronada por Lupita Jones por ser la mejor participante del show.