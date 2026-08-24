Fiona Palomo cumple su aventura

De niña, Fiona Palomo se disfrazaba como Jack Sparrow, personaje popularizado por Johnny Depp en Piratas del Caribe, y soñaba con algún día hacer películas de acción, navegar en el mar y desafiar a la naturaleza.

Hoy ese deseo se ha cumplido con la nueva temporada de la producción estadounidense Outer Banks, estrenada este fin de semana en Netflix, una serie juvenil de misterio y aventuras en la que su personaje de Sofía se vuelve más activa. “Hay muchas escenas de acción, corro mucho, me escondo, hay huracanes falsos con los que jugamos, la lluvia artificial fuerte donde no ves dónde están las cámaras. Sí es cansado, sobre todo por las repeticiones que tienes que hacer, pero tienes la adrenalina arriba y es muy divertido”, comenta Fiona. “Justo el personaje de Depp (Sparrow) fue de los primeros de los que me enamoré en la actuación y estaba esa cosa como de tesoros y mar, dije ‘qué bonito, me encantaría poder estar en algo así’. Ahora que ya se pudo estuvo muy bonito, fue como estar jugando cuando niña chiquita”, agrega.

En Outer Banks, la actriz de ¡Qué despadre! y El rommie, dos de las cintas nacionales más vistas después de la pandemia, comparte escenario con Chasen Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey y Rudy Pankow.

Rodaje

La serie es una de varias producciones en las que ha participado la actriz en los últimos meses, incluyendo el filme español Lucidez, al lado de Óscar Casas, ahora en posproducción, así como la cinta mexicana Jardines del bosque, recién estrenado mundialmente en el festival de Raindance. “Mi sueño siempre ha sido trabajar tanto en México como en EU y en Europa y pues ahí voy, poco a poco, queriendo hacer cosas”, apunta.

Con la ONU

A principios de este mes, Fiona fue una de las oradoras de la 20 Cumbre Internacional de Derechos Humanos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. “Pude hablar sobre la importancia de educar a la gente y a los jóvenes sobre sus derechos humanos y ha sido de las cosas más bonitas que me han tocado. Había jefes de policías, mujeres, personas que están en el gobierno, todos listos para ayudar. Me invitaron para que hablara desde mi punto de vista como actriz y creo es nuestra responsabilidad como artistas”, contó.