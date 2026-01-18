Fiona Palomo se “olvida” de su lugar

La nueva temporada de Outer Banks, la serie juvenil de acción y aventura, mostrará al personaje interpretado por la mexicana Fiona Palomo, más madura en relación con lo que se vio en la entrega anterior. La actriz se sumó en la tercera temporada actuando al lado de Chasen Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey y Rudy Pankow.

En su debut, Fiona (El roommie) dio vida a Sofía, una mexicana que es parte del Pogue, un grupo que intenta descubrir lo ocurrido con el padre de su líder. Además, la chica desea pertenecer además a los Kook, un grupo de gente con dinero. “Ahora al personaje se le verá más consciente de lo que pasa, empieza a formar parte del universo con más seriedad que antes, va a tener muchos picos (sentimentales), pero sin perder cosas divertidas”, comenta Palomo.

La oportunidad

La hija del fallecido actor Eduardo Palomo y Carina Ricco se sumó a la producción en 2023, pero el rodaje se detuvo por unos meses debido a la huelga de actores y escritores de Hollywood.

Se retomó el proyecto en 2024. Entonces su preocupación era que se había cortado el cabello y olvidó que el personaje no debía tener modificaciones físicas: “Por fortuna no hubo problemas y seguí en otra temporada más, ahora con más aventura”.

Outer Banks, disponible en Netflix, fue la entrada de Fiona al mercado estadounidense, que luego siguió con Camino a Belén, una versión musical del recorrido de José y María previo al nacimiento de Jesús, en la que actuó Antonio Banderas.

Junto con Cassandra Sánchez-Navarro, es la mexicana más taquillera en la pospandemia gracias a las comedias ¡Qué despadre! y El roomie, que contabilizan más de 2 millones de espectadores, cuando el promedio para producciones nacionales ha sido de medio millón de admisiones.

En 2025 fue nominada a mejor actriz por su trabajo en Un actor malo, en la que su personaje es abusado sexualmente por un compañero en una escena íntima. Ahora mismo, tras el rodaje de la serie estadounidense, se alista para una producción en España y después otra en México. “¿Qué si ya me ‘cayó el 20’? No, estoy tan clavada en los personajes que debo hacer que se me olvida registrar lo que pasa. Es un ejercicio que ya practico, porque justo es lo que me permite aún comer con mi familia”, comenta.