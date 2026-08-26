Fiona Palomo, una Julieta mexicana

El Callejón del Beso en Guanajuato, que quizá junto en el relato de la Llorona es una de las leyendas más conocidas de México, tendrá su versión cine con Fiona Palomo, como la chica que no puede concretar su amor con un modesto joven, al más puro estilo de Romeo y Julieta.

La cinta, con el título homónimo del hoy sitio turístico que se estima recibe la visita diaria de 800 personas, de acuerdo con cifras oficiales, tiene como hilo conductor los recuerdos de la nana Ramona (Mayra Batalla, Una familia complicada).

La historia se situará en dos épocas, 1880, cuando ocurre la tragedia y 1940, momento en que el personaje de la nana regresa a Guanajuato, asiste a una ópera y se da cuenta de que es la historia del callejón, por lo que se ve obligada a contar a sus acompañantes lo que realmente pasó.

Personaje

Fiona dará vida a Amelia; Jerónimo Cantillo, a su enamorado minero, Dante; Juan Manuel Bernal, al padre de Amelia, y Cuauhtli Jiménez, al novio de Ramona. “Siendo una leyenda tan conocida, la hicimos con mucho respeto y cariño y está muy bonita. Te conecta con algo que sí pasó y el fantasma de eso siempre está contigo en el set, fue algo que apasionó mucho porque es como el Romeo y Julieta de México”, comenta Fiona.

Es la primera vez que la historia del Callejón del Beso llegará a la pantalla grande pues, aunque es conocido el sitio, el cine y la televisión han optado por centrarse en las momias de Guanajuato, otro eje turístico del Bajío. “En México tenemos mucho que contar, tenemos muchas leyendas, muchas cosas por explorar. Podemos tener este cine gringo que todos ven, pero también hay muchas historias acá que se deben hacer”, agrega la actriz.