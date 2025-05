Firme es fiel a su estilo, no a modas

Grupo Firme conserva su propuesta que combina experiencia y sensibilidad, para sus miembros, el regional es permanencia, no moda. “Nosotros no estamos siguiendo modas. Estamos haciendo lo que sentimos. Y eso, a donde sea que lo llevemos, seguirá siendo música mexicana. El regional mexicano no es una moda, se va a quedar, o ya se quedó”, afirma Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

En plena expansión de la música regional mexicana fuera del país, la agrupación tijuanense sostiene que el género ha traspasado fronteras y se ha convertido en una expresión cultural sólida. “Hoy existe un nuevo estilo, más abierto, que la gente disfruta. Desde los corridos tumbados hasta el reguetón mexa, todo nace desde el regional, y por eso está llegando tan lejos”, dice Caz.

Con canciones como “Ya supérame” y “El amor no fue pa’ mí”, un récord de asistencia de más de 280 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México en 2022, y un Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Banda en 2020, el grupo ha ganado terreno en México y fuera.

La agrupación se mantiene fiel a su narrativa, al mismo tiempo que explora sonidos que la acercan a nuevas audiencias. “Para nosotros, eso refleja cómo el regional mexicano se ha abierto a nuevas fusiones, no para perder su identidad, sino para crecer”, señala Jhonny Caz, también cantante de la banda. Esta perspectiva coincide con la evolución del género, plataformas como Spotify o festivales internacionales como Coachella les abren sus espacios.

Frente al auge de los corridos tumbados y los narcocorridos, que han generado tanto éxito como controversia, Firme ha sido claro: prefieren mantenerse al margen.

“Simplemente no somos un grupo que se balancee por ese lado. somos más al amor y al desamor. Absolutamente nadie me dice que no puedo cantar corridos, pero prefiero evitarme un problema más a futuro”, explica Eduin.

“Seguiremos haciendo nuestra música, nuestros shows, y dándole a nuestro público lo que ellos están acostumbrados a escuchar y sentir con nosotros”, añade Jhonny.

Conciertos

El grupo se prepara para ofrecer dos conciertos en el estadio GNP de la Ciudad de México, los días 27 y 28 de junio, como parte de su gira La Última Peda, además recientemente estrenó disco, Evolución, cuyos videos se grabaron en distintas ciudades de Europa.

Se trata de un álbum que marca una etapa de madurez para la banda. A nivel sonoro incorpora nuevos elementos, sin perder su base de banda y norteño con colaboraciones con artistas de diversos géneros musicales, como Gloria Trevi, Carolina Ross y Joss Favela.

“No estamos cambiando nada. Estamos evolucionando en el tipo de letra, en el tipo de música, en el tipo de arreglos. Este disco refleja lo que vivimos y sentimos como personas. Es más íntimo, más cuidado y más honesto con nuestra esencia”, añade Eduin.