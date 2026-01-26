Fiscalía congela caso Iglesias

La fiscalía española anunció el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante presentaron en España, al declararse no competente para investigar hechos ocurridos en las Bahamas y República Dominicana.

“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía”, para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Lamentable

Women’s Link y Amnistía Internacional, las dos organizaciones que asesoran a las denunciantes, calificaron la decisión de la fiscalía de “lamentable”.

Tras analizar la acusación, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas son extranjeras y no residen en España. El acusado —que vive entre Miami, República Dominicana y Bahamas— tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron en otros países.