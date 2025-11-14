Fiscalía llama a declarar a Junior H

El cantante de corridos tumbados Junior H acudió ante un agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, en Jalisco.

En sus redes sociales, la Fiscalía difundió un video donde se ve llegar al cantante, atendiendo a una carpeta de investigación por presunta apología del delito, abierta después de que el artista interpretara “El Azul” en las Fiestas de Octubre.

La Fiscalía informó que la carpeta de investigación seguirá en proceso de integración hasta reunir los elementos necesarios para su posible judicialización.