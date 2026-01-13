Flans sobrevive entre distanciamientos

La relación entre las integrantes de Flans ha estado marcada por distanciamientos y desencuentros, a tal punto que Ilse y Mimí señalaron que Ivonne Guevara se ha alejado durante periodos prolongados, interrumpiendo la comunicación con el resto del grupo.

Durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, ambas artistas compartieron detalles inéditos sobre las diferencias que llevaron a la salida de Ivonne y el impacto en la convivencia.

Confesiones

En el encuentro, las dos cantantes describieron a Ivonne Guevara como "una mujer muy intensa" y reconocieron la dificultad de anticipar sus reacciones. "La amamos, la queremos, pero no la entendemos... y creo que a ella no hay que entenderla, hay que quererla", expresó Mimí. A lo largo de la trayectoria del grupo, que debutó en el programa Siempre en Domingo de Raúl Velasco en 1985, los desacuerdos se han repetido.

Flans se consolidó como uno de los referentes del pop mexicano juvenil en las décadas de los 80 y 90, pero la relación entre sus integrantes ha enfrentado obstáculos desde la primera separación en 1991. Desde entonces, el trío ha intentado reunirse en tres ocasiones, aunque cada reencuentro termina con Ivonne alejándose nuevamente.

Durante la conversación, Ilse explicó: "Nunca sabes cómo va a reaccionar porque a veces Mimí le lanzaba una broma y ella lo recibía bien, pero yo le lanzaba la misma broma y le caía pésimo".

Esta incertidumbre respecto a las reacciones de Ivonne Guevara ha dificultado el trato cotidiano y, según las propias palabras de las cantantes, ha provocado rupturas prolongadas.

Siguen como dueto

Consultadas sobre la duración de estos distanciamientos, Yordi Rosado preguntó si el periodo sin hablar con Ivonne había sido extenso. Ilse respondió: "Pues llevamos cinco años". Este testimonio refuerza la percepción de que las diferencias son profundas y de larga data dentro del grupo.

Mimí añadió una reflexión sobre la personalidad de su excompañera: "Si bajara un día Dios Nuestro Señor y me dijera: te voy a resolver una duda existencial, cualquiera que tengas. Yo le diría: ¿qué pedo con Ivonne?". Con esta frase, la artista ilustró la complejidad de una relación marcada por la incertidumbre y la imposibilidad de predecir las reacciones de su compañera".

Actualmente, desde el año 2000, Flans se mantiene como dueto integrado por Ilse y Mimí, quienes continúan presentándose bajo el nombre del grupo, mientras la participación de Ivonne se ha vuelto intermitente y su comunicación con las demás se encuentra suspendida.

La entrevista realizada por Yordi Rosado expone las tensiones que persisten en una de las agrupaciones más emblemáticas del pop mexicano.