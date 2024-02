En fechas próximas, Flor Amargo dedicará su canto al Día Internacional de la Mujer, aunque considera que todavía falta para que haya una verdadera equidad en la industria musical.

Además, dedujo que a las cantantes se les orilló a sexualizar su música para satisfacer al “monstruo” que existe detrás de la fábrica de artistas, pero tiene esperanza de que todo pasará. “Para conocer el cielo, primero se debe llegar al infierno y tocar fondo, sino no se entendería el objetivo. Hay ‘hermanas’ que tienen canciones explícitas sexuales, pero hay que ver, es una víctima del sistema, no queda opción para abrir puertas. ”, comentó.

Refirió que sus melodías son un recuento de cómo tuvo que abrirse camino cuando le negaban las oportunidades. “Muchos me vieron como objeto y no como talento. Me decían ‘baja de peso, habla de esta forma’. Hasta que decidí creer y apostar en mí. A la fecha es lo que he vivido y pasado como mujer”, confesó. Para su fecha en El Cantoral, ella tendrá como una de sus invitadas a María Barracuda, Argentina Durán y otras artistas poco conocidas.