Flor Rubio desmiente a Imelda

En el programa Venga la alegría de TV Azteca, Flor Rubio rompió el silencio y detalló que los documentos legales que fueron revelados en medios por parte de Imelda Garza Tuñón, con los que afirma haber ganado la custodia de su hijo, no son originales. “Es solamente la carátula de la demanda de controversia familiar que está en trámite, no puede ganarse ningún proceso porque el juicio no ha comenzado porque los tribunales están cerrados”, comentó la conductora.

Garza Tuñón, quien enfrenta un proceso legal contra Maribel Guardia para garantizar el bienestar de su hijo, José Julián, despejó las dudas sobre quién debe ejercer la custodia definitiva del menor de manera legal. “Me tranquiliza mucho porque, al final del día, es mi hijo, nunca va a estar mejor que con su mamá y con la familia de su mamá. Puede apelar, pero ya no se le puede otorgar la custodia definitivamente... la gané yo”, dijo Imelda a los medios de comunicación.

Por su parte, Flor Rubio expresó que Imelda está mintiendo. “No se ha ganado ningún proceso, los tribunales están cerrados y los documentos que se presentaron era únicamente la carátula de esa demanda de controversia familiar”, finalizó la periodista.