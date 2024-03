Flor Rubio explota por burlas a Casares

En los últimos días, la salud de Ricardo Casares fue uno de los temas que más dieron de qué hablar, luego de que el conductor sufriera un ataque cardiaco minutos antes de entrar al aire en el programa Venga la alegría.

Casares fue llevado de emergencia al hospital y sometido a un cateterismo para desobstruir su arteria coronaria. Por fortuna, después de una semana internado, el presentador fue dado de alta y ahora se encuentra en recuperación en su casa.

Si bien, varios famosos expresaron su preocupación y se mantuvieron al pendiente; el programa Cuéntamelo ya! fue duramente criticado por las burlas y comentarios desafortunados que hicieron sobre esta delicada situación y que ya desataron la furia de Flor Rubio.

Durante una de las secciones de la emisión del pasado fin de semana, Roxana Castellanos, Paul Stanley y Juan José Ulloa bromearon al referirse a Casares como uno de los “400 conductores que tiene ‘Venga la alegría’” y asegurar que no tenía tanta relevancia dentro de la producción de Azteca. “Digamos que él es como el ‘Juanito’ (un personaje del programa), pero de allá. O sea que está, pero si falta, no pasa nada”, expresaron.

Hasta ahora, Ricardo se ha mantenido al margen, pero su compañera, Flor Rubio salió en su defensa y explotó contra los conductores de Televisa. “Es un compañero que trabaja en los medios de comunicación. Vivió un evento en donde estuvo al borde de la vida y la muerte”, expresó Flor Rubio en su programa de Youtube, Dulce y picosito.

Pero Rubio no paro ahí, también arremetió contra la producción del programa y los tachó de poco empáticos: “Entiendo que te burles, pero no de la salud, no de una persona que estuvo entre la vida y la muerte. Te puedes burlar de algo que pasa en los programas, pero de la salud no. Qué nefastos todos”.

Casares, por su parte, reapareció en el matutino para explicar que su regreso a la televisión no será inmediato, pues tiene que someterse a un proceso de rehabilitación para fortalecer sus capacidades cardiacas.