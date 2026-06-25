Flor Rubio se queda sin programa

Flor Rubio puso fin a las transmisiones de su programa de Youtube, Dulce y picosito, el que estuvo activo por más de dos años, sin embargo, las rispideces entre sus conductores, la llevó a ella y a su equipo a tomar la decisión de concluir el proyecto.

Durante la emisión del martes, 23 de junio, la periodista mexicana, junto a sus compañeros, Analú Salazar, Joel O’Farril, Gabo Cuevas y Carlo Curiel, dieron a conocer que se despedirían de sus seguidores.

Esto debido a los problemas que, todo el equipo, reconoció tiene entre sí. La primera transmisión de Dulce y picosito fue en febrero del 2024 y, desde ese momento, hasta ahora, se hizo de un gran número de seguidores, interesados por conocer trascendidos y noticias sobre el mundo del espectáculo, como recordó Flor.

La también conductora de Venga la alegría explicó por qué bajaron uno de sus programas, en el que había quedado evidenciada una de las fuertes discusiones entre los conductores; afirmó que, a pesar de que, por el contenido del video, este podía alcanzar una gran cantidad de visualizaciones y reacciones, que les ayudaría a monetizar, no era la forma correcta de hacerlo. “No lo dejé en la red y decidimos no hacerlo para que, digamos, no alimentar una polémica sucia, no monetizar por algo por lo cual no nos sentíamos orgullosos como equipo, entonces, básicamente fue eso”, explicó.

A lo largo de la transmisión, Rubio dio la palabra a los otros conductores, que hablaron de algunas de las anécdotas y memorias más lúcidas que guardan de la época en que colaboraron, como también reconocieron que, a pesar del cariño y la admiración, las diferencias habían generado distintos malentendidos que habrían cambiado la dinámica del canal.