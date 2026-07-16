Flor Vigna a La casa de los famosos

La influencer Flor Vigna decidió cambiar el ring de boxeo por las cámaras y los micrófonos de La casa de los famosos; el martes fue confirmada como la séptima habitante del programa.

La argentina fue presentada como parte del elenco para esta cuarta temporada, algo que sorprendió a los fans. La también bailarina dejó claro que no solo va enfocada a que el mundo la conozca, sepa más de ella; también va dispuesta a ganarse el corazón del público mexicano. “Soy artista desde hace 12 años. Cumplí todos mis sueños en Argentina, pero cuando me pasó un problema de salud y terminé una relación, se me abrió una puerta en México y ahora estoy cumpliendo mi sueño de ser artista internacional”, dijo.