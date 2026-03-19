Flor Vigna, la nueva rival de Alana

Alana Flores ya contrincante en el Supernova Génesis, la argentina Flor Vigna quien subirá el ring para ocupar el lugar que la actriz, Samadhi Zendejas, dejó libre.

Vigna no es ninguna improvisada en este tipo de eventos, es bicampeona, hasta ahora invicta, en su país y tiene una trayectoria en la pantalla chica y la música. Originario de Buenos Aires, Flor es actriz, modelo, cantante y bailarina. Ha participado en telenovelas como Mi hermano es un clon, y múltiples programas de televisión como Mundos opuestos.

En el terreno musical, Flor debutó en 2021 en plataformas digitales como Youtube, donde comenzó a publicar su música. Actualmente tiene 112 mil suscriptores en su canal oficial y supera los 186 mil oyentes en Spotify.