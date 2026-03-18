Flor Yvone le canta a la mujer

La cantante y compositora mexicana Flor Yvone da a conocer uno de sus nuevos temas cuyo mensaje para la mujer es que no tomen actitudes radicales con los sentimientos, no dejen de creer en el amor ni en los hombres.
Flor, quien es la letrista de éxitos como “Belleza de cantina”, “No me conoces aún” y “En la misma cama”, que han sido como “himnos” en el sentimiento masculino, ahora busca que las mujeres empaticen con su más reciente creación, “El beso”. “Es la narrativa de una historia de esa persona que te gusta y se anima a ‘robarte’ un beso”, dice la autora, y menciona habrá personas que no estén de acuerdo con este tipo de besos robados.
“Hay quienes lo tomarán como una agresión, pero siento que hay posiciones muy radicales. Apoyo al feminismo, pero no al radicalismo porque hace que muchas mujeres dejen de vivir muchas cosas bellas”, manifestó la compositora.
Romance a su manera
Aunque sabe que sus anteriores melodías han impactado mucho más en los sentimientos masculinos, dice “El beso” también va dedicado a los caballeros, “porque los quiero, me encantan, disfruto mucho de su trato, son muy bellos y por eso debemos recordar que los hombres también son temas de manifestaciones artísticas”.
Yvone, por otra parte, alude que muchas mujeres dejaron de ser románticas por el entorno donde se desarrollaron, con exceso de libertad, egocentrismo, además de escuchar “mucho ruido venenoso (corridos tumbados)”.
Considera que muchas canciones “se fueron a un punto muy oscuro, pero si procuramos una mejor educación hasta en la música, todos estaremos mucho mejor, necesitamos más música romántica en el mundo”.
Finalmente menciona, espera que en el segundo semestre del año pueda ya presentar su nuevo show, porque quiere cantar más contenido alegre y chispeante.