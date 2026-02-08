Flores para regalar este San Valentín

Aunque algunas personas ya tienen sus favoritas, hay otras que simplemente se dejan sorprender. Si no sabes cuáles elegir, toma nota de las más populares en estas fechas.

Girasoles

Los girasoles son las "estrellas del verano", conocidos por su capacidad de seguir la luz del sol gracias a un proceso llamado heliotropismo.

Rosas rojas

Son el símbolo universal del amor apasionado, la devoción y el romanticismo. Dependiendo de lo que busques, aquí tienes los puntos clave.

Tulipanes

Son flores bulbosas conocidas por su elegancia y variedad de colores, que simbolizan principalmente el amor verdadero. Tienen una rica historia que se remonta a Asia Central y florecen en primavera.

Margaritas

Las margaritas son las reinas de la sencillez y la alegría en cualquier jardín o ramo. Aquí tienes lo esencial para conocerlas y cuidarlas.

Orquídeas

Las orquídeas son una familia diversa de plantas apreciadas por sus hermosas flores, con más de 25 mil especies silvestres. Requieren cuidados específicos, principalmente relacionados con la luz indirecta y un riego cuidadoso por inmersión.

Lirios

Son de las flores más valoradas por su elegancia, fragancia y profundo simbolismo cultural.

Gardenias

Las gardenias son arbustos perennes apreciados por sus flores blancas altamente fragantes y su simbolismo de pureza e inocencia. Son plantas subtropicales originarias de China y Japón, conocidas por requerir cuidados específicos, particularmente un suelo ácido y húmedo.

Gerberas

¡Son de las flores más vibrantes que existen! Aquí tienes lo esencial para que luzcan espectaculares, ya sea que las tengas en maceta o en un ramo.

Jazmín

Es de origen persa y significa "flor fragante" o, en algunas interpretaciones, "regalo de Dios". Es un nombre femenino popular en varios países.

Peonías

Las peonías o peonias son flores perennes muy apreciadas, conocidas por sus flores grandes, exuberantes y fragantes, que simbolizan la riqueza, el honor y el amor romántico. Son plantas longevas que, con los cuidados adecuados, pueden vivir y florecer durante décadas.

Claveles

Es una de las flores más populares del mundo por su resistencia, vibrante colorido y fragancia característica.

Nardos

Una planta bulbosa originaria de México, famosa por su fragancia dulce e intensa que se vuelve más potente durante la noche.

Hortensias

Son arbustos ornamentales conocidos por sus grandes y coloridas flores que cambian de color (azul, rosa, blanco, etcétera) según el pH del suelo. Requieren cuidados específicos, como sombra parcial y suelo ácido y húmedo.

Anturios

Aunque parecen flores, lo que ves es una espata (una hoja modificada colorida) y el "palito" central es el espádice, donde realmente se encuentran las flores diminutas.