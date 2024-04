Hace unas semanas se dio a conocer el primer vistazo a la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, la cual llevaría por nombre Sin querer queriendo, esto trajo a la mesa una posible demanda que podría interponer Florinda Meza debido a su oposición a que se realicen este tipo de producciones.

No obstante, la viuda de “Chespirito” publicó un comunicado y finalmente rompió el silencio sobre las supuestas acciones legales que emprendería en contra de los hijos del difunto comediante por presuntamente violar la confidencialidad de los derechos biográficos, de imagen, de la personalidad y datos personales de Roberto Gómez Bolaños, así como de ella.

A través de su cuenta de Instagram, Florinda Meza compartió un comunicado en el que abordó varios temas, uno de ellos fue sobre el hecho de que ya no se transmitieran los programas de “Chespirito” desde 2020, durante la pandemia se terminaron los derechos literarios, ante ello, Florinda agregó: “Algo explotó dentro de mí, fue como si mi Rober se levantara de la tumba y gritara. ‘¡despierta!, tienes que defender mi legado!”.

De este modo, la actriz hizo hincapié sobre la responsabilidad social que tenían con todas las producciones del hombre que le dio vida a personajes como el del Chavo, pues aseguró que estos programas llegaban al alma de las audiencias, por lo que refirió que haberlo retirado fue quitarle alegría a los seguidores, además de que exigió que se le recuerde con respeto.

Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, fue “un buen hombre, un marido amoroso, un excelente padre, un exesposo responsable, un amigo fiel, un gran jefe, un impecable profesional y un genio único e irrepetible. Merece que se le recuerde con respeto y cariño, por todo lo que su obra significa para tantos espectadores”.

Florinda tocó otro tema importante, que es el que refiere a lo legal de este caso, pues supuestamente, ella se ha opuesto a que se realice una serie biográfica sobre la vida de “Chespirito”, pero ella lo ha desmentido, solo quiere que se le muestre con respeto y verdad, ya que al usar su imagen, la producción debe considerar contar la historia completa.

En este contexto, la viuda de Roberto Gómez refirió: “Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, no he demandado a nadie, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida”.