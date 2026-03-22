Fobia hará gira en México

La banda mexicana de rock-pop Fobia anunció una nueva gira en México para este 2026. Con una serie de tres conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México los seguidores podrán disfrutar de sus presentaciones en vivo con una nueva agrupación.

Una de las novedades más destacadas es la presentación de Elohim Corona como nuevo baterista de la banda en esta gira, abriendo un nuevo capítulo para Fobia tras la salida oficial de Jay de la Cueva quien continuará con su carrera en solitario.

Durante su participación en el Vive Latino 2026, la agrupación interpretó un repertorio lleno de clásicos y temas emblemáticos, sorprendiendo al público con el anuncio de su regreso y de nuevas fechas, aunque sus fanáticos especulan que podría estar en proceso un nuevo disco.

Retorno

La actuación en el Vive Latino marcó un regreso significativo para Fobia, quien conmovió a la audiencia con una selección de canciones nostálgicas y su distintiva energía. El público pudo presenciar una alineación renovada y percibir el entusiasmo del grupo por reencontrarse con sus seguidores en escenarios destacados del país.

Elohim Corona se suma al grupo como baterista en estas presentaciones, lo que aportará una dinámica nueva al sonido de la banda. Esto ha elevado la expectativa por las propuestas musicales en vivo de Fobia para los próximos conciertos.

Por ahora, solo se han anunciado tres fechas oficiales en México, lo cual mantiene la atención de los fanáticos ante la posibilidad de futuras novedades. La información se ha liberado de manera parcial, lo que aumenta el interés por lo que la banda podría preparar durante estos meses de reencuentro.

Un aspecto relevante es el intervalo de cinco meses entre los conciertos de Monterrey/Guadalajara, programados para mayo, y el espectáculo en Ciudad de México en octubre. Este periodo ha generado especulaciones sobre la posible adición de nuevas fechas en otras ciudades, aunque hasta el momento no hay anuncios oficiales.