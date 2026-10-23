Fobia, un encuentro afortunado

Fobia ha pasado, en casi 40 años, por todas las etapas de una relación: el noviazgo, el matrimonio, el divorcio y hasta una relación abierta. Aun así, sus integrantes siguen encontrando motivos para volver a tocar juntos.

Paco Huidobro recuerda, por ejemplo, cómo mientras sus conocidos se iban de viaje por Europa, él y sus compañeros Leo de Lozanne, Iñaki Vázquez y Elohim Corona preferían ensayar y cultivar su amistad. Cha coincide. Aun cuando cada uno tenga proyectos individuales y toque en otras bandas, los músicos de Fobia siempre están.

Elegidos

“Fuimos muy afortunados de encontrarnos, de tener esta química para la música y muchas otras cosas. Una vez mis papás chocaron y a los primeros que les hablé fue a ellos, porque éramos eso, hermanos, amigos, no me imagino haciendo cosas si no es con ellos”, dice.

Hoy, los integrantes reconocen que su amistad también ha pasado por diferencias y reencuentros. “Es como una especie de... No le voy a decir noviazgo porque ya es más que un matrimonio, ya fuimos novios, nos casamos, nos divorciamos, estamos en relación abierta, ha evolucionado a una manera natural, más afortunada porque estamos aquí, hemos pasado por caernos mal, muy bien, por querernos mucho, por no querernos nada, por odiarnos, pero, a fin de cuentas, pues es lo que pasa con tus hermanos”, explica Paco.

Más allá de la banda, los cinco se consideran un grupo de amigos de la misma cuadra que aprendieron juntos a tocar sus instrumentos sin la pretensión de grabar un disco. “Tocábamos porque nos gustaba, lo hacíamos porque nos caíamos bien, aprendimos juntos a hacer muchas cosas, cine, música, chistes, de las mujeres, del negocio y de la comida”, apunta Cha.

Cada quien sabe lo que hace

En este punto, agrega Iñaki, ya saben sus derechos obligaciones como integrantes del grupo. “Creo que estamos en la custodia compartida de este bicho raro que es Fobia, cada vez que nos toque recibirlo y ponérselo a la gente, tenemos que hacerlo de una manera ligeramente diferente, renovarlo”, explicó.

En cuanto a la banda, se mantienen firmes en defender su rareza, aquello que para ellos le ha dado identidad y diferencia sobre otras. “Hemos intentado mantenerla incorruptible todo este tiempo, ese es el espíritu de cuando nos decían: No, pero si están más guapos que Maná, tendrían que vender más discos. Perdón, pero yo no cambio la música de Fobia por la de Maná, aunque respeto mucho a Maná y los quiero mucho, pero esta es nuestra historia”, cuenta Paco.

Saber levantarse

Los músicos han pasado por todas, incluso caídas, físicas y metafóricas. Antes, admite Cha, las tomaban con humor, pero ahora, con todos en sus 50, la cosa cambia. “Hay que caer, pero saber levantarse”, dice entre risas, luego de contar que cada uno ha tropezado recientemente en la calle o el metro de la CDMX. Y lo que antes causaba nula reacción o risas de los transeúntes, pasó a preocupación, una señal de que el tiempo ha pasado.

El camino de Fobia se ha construido precisamente de eso, caídas y separaciones, pero siempre vuelven y se reencuentran con sus fans, con quienes también han compartido el paso de los años.

El Cha sabe que la permanencia de Fobia es en gran medida por el apoyo del público, tanto de los que crecieron junto a ellos como de los pequeños que los están descubriendo y les permiten tener dos noches en el Palacio. “El sentimiento que tenemos es de agradecimiento muy grande porque seguimos juntos, estamos sanos, las manos nos dan todavía para tocar; la cabeza, el corazón... Y sobre todo, que la gente nos regala su tiempo, compra un boleto para irnos a ver, eso no tiene precio”, añade.