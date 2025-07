Fofo denuncia supuestas vejaciones

El influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, condenado a más de 17 años de prisión por tentativa de feminicidio, habría relatado presuntas vejaciones sufridas en prisión.

Así lo aseguró el creador de contenido español Dominguero, quien en sus redes difundió una supuesta llamada telefónica con su “amigo”, grabada cuando Fofo aún estaba internado en el penal de Barrientos.

Aunque ni su familia ni la defensa han confirmado la autenticidad del audio divulgado, el video titulado “Confesiones de Rodolfo Márquez desde la cárcel” circula en redes y ha generado polémica. “Me han torturado, extorsionado, estoy lastimado. Me dejaron sin bóxers, me golpearon, hasta me zafaron el hombro”, se escucha decir. También afirma haber sido víctima de abuso sexual: “Me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible”, detalló.

Presuntamente, Fofo señala extorsiones por hasta 5 millones de pesos, falta de atención médica y haber sido amenazado antes de cada audiencia. Reconoció que actuó mal, pero, dijo: “No es para tanto”.