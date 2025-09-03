Fomentan educación vial con teatro

Hace unos días se lanzó la obra de teatro El gran viaje de la seguridad vial, una colaboración entre Kidzania y una reconocida aseguradora.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención de accidentes y la seguridad vial, a partir de la impartición de una educación vial adecuada desde temprana edad.

La iniciativa mezcla la diversión, el aprendizaje y la educación en una experiencia inmersiva para las infancias, que pretende difundir la cultura de la prevención y la seguridad vial, así como comenzar a ver el tema como una responsabilidad compartida.

Durante la presentación del evento, Jessica Flores, subdirectora de Comunicación Corporativa y Marketing Digital de Quálitas, destacó: “Con esta primera función de teatro buscamos inspirar a nuestros niños, los futuros conductores. Queremos que esta obra nos haga reflexionar, aprender y compartir el mensaje de que la seguridad está en nuestras manos”.

Añadió que “juntos podemos dar fuerza a este mensaje que toca lo más valioso que tenemos, nuestras familias. Lo que hoy nos reúne no es solo una actividad, es una causa permanente: la seguridad vial”.

¿De qué trata la obra?

La puesta en escena presenta a dos personas que toman decisiones muy opuestas respecto a sus medidas de seguridad vial y eso se ve reflejado en los riesgos que corren al manejar y en las consecuencias tras verse involucrados en un accidente.

La primera representación contó con la participación de los supervisores —los adultos que acompañan y dan indicaciones para las actividades a los niños que visitan las instalaciones de Kidzania en el día a día—, mientras que para la segunda representación, fueron las y los niños presentes quienes subieron al escenario para tomar el protagonismo.

Aparte de ser corta, entretenida y muy apropiada para el público infantil, la obra incluye una serie de elementos que la hacen inclusiva y adecuada para las personas con discapacidad.

Miguel Aguirre, director de Operaciones en Kidzania, afirmó que la participación de las infancias en esta obra es la clave de la estrategia para que el mensaje contundente que se emite, sea recibido y procesado de la mejor manera.