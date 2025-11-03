Fomentan la competencia entre alumnos

Con la finalidad fortalecer las habilidades del alumnado de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se llevó a cabo un concurso al que invitaron a la comunidad estudiantil de las diversas especialidades.

Compartieron que la iniciativa tuvo como propósito fomentar las disciplinas artísticas y desarrollar las habilidades de los alumnos para que participe en las distintas convocatorias y puedan consolidar una plataforma de competencia que sirva para proyectarse a nivel nacional.

En entrevista con Ramiro Jiménez Chacón, director de la Facultad de Artes, indicó que a lo lardo del semestre pasado, que comprendió de febrero a julio, lanzaron tres convocatorias, una para cada licenciatura: Artes Escénicas, Escritura Creativa y Artes Visuales. “Durante estos tres o cuatro meses pasados se fue cerrando cada una de las convocatorias, y los jurados fueron deliberando. Ahora damos por concluido el proceso de las tres convocatorias y llevamos a cabo la ceremonia de premiación”, sostuvo.

En las instalaciones de la Rectoría de la Unicach, a un costado del parque de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez, maestros de la facultad y la comunidad estudiantil presenciaron la entrega de reconocimientos. “Ante ello, agracemos públicamente al jurado de las tres disciplinas que nos apoyaron en la premiación de las obras, ya que lo hicieron por amor a la camiseta”, expresó el maestro Ramiro Jiménez.

Objetivo

Enfatizó que este concurso tiene la finalidad de que los alumnos aprendan a participar en las convocatorias artísticas, ya que en ocasiones son muy susceptibles a sentirse mal al no quedar seleccionados.

“Lo importante empezar a trabajar con esa situación”, señaló Jiménez Chacón. “Queremos enseñarle que es todo lo contrario; buscamos que ellos participen procurando buscar los niveles adecuados de competencia sana, tanto en la creación como en la producción artística”.

Refirió que la idea a largo plazo es que puedan consolidar una plataforma de participación que vaya madurando y que en un futuro puedan tener diversas convocatorias: locales, estatales, nacionales e internacionales, pero consideran que es mejor ir madurando cada una con el fin de promover las iniciativas, enfatizó.

Finalmente, indicó que la comunidad recibió este concurso con mucho entusiasmo, lo que demuestra que hay muchos jóvenes pintores y grabadores en el estado.

Distinciones

Durante la ceremonia entregaron reconocimientos a los académicos Jorge Champo Martínez y Norberto García Benítez, por su destacada trayectoria de más de tres décadas dedicadas a la enseñanza de las artes plásticas, su talento y su compromiso con la formación de nuevas generaciones.

En Artes Escénicas (Teatro) otorgaron diplomas a los grupos Piel del Silencio Escénicos, Grupo 68 y Carrusel Escénicos, por su sobresaliente participación.

Mientras que en Escritura Creativa, los ganadores fueron Daniel Besares Rodas (cuento) y Edith Alondra Varela Ruiz (poesía), y en Artes Visuales, Cinthia Daniela Silván Vázquez (dibujo), Luiz Fernando Bautista Mijangos (pintura), Melissa Anahí Cruz Gallegos (escultura), Alejandro Lara (grabado) y Keyda Biniza Zunún Santiago (ilustración).