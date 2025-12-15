Fonoteca avanza hacia la digitalización

La Fonoteca Nacional y El Colegio Nacional presentaron avances sustantivos en la digitalización y catalogación del Acervo Sonoro del Colegio Nacional, inscrito en Memoria del Mundo México, iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (invitados) para la preservación del patrimonio documental.

Algunos de los audios más destacados que resguarda la institución se presentaron en una sesión de escucha con acceso libre, llevada a cabo el 11 de diciembre de 2025 en el auditorio Murray Schafer, como parte de las actividades de divulgación del patrimonio sonoro que impulsa la Fonoteca Nacional.

Durante la sesión se compartieron fragmentos representativos de la riqueza multidisciplinaria y documental del acervo, con voces de figuras fundamentales de la cultura, la ciencia y las artes en México, como los escritores José Emilio Pacheco y Octavio Paz; la historiadora del arte y científica Beatriz de la Fuente, primera mujer en ingresar a El Colegio Nacional; el historiador Silvio Zavala; el ingeniero Emilio Rosenblueth; el diplomático y premio Nobel de la Paz Alfonso García Robles, y el compositor Carlos Chávez, entre otras.

El director de la Fonoteca Nacional, Francisco Javier Rivas Mesa, informó que el acervo se integra por mil 063 soportes sonoros —501 cintas de carrete abierto, 312 casetes y 250 audios digitales—, de los cuales 962 están digitalizados y 820 catalogados. Subrayó que se trata de un avance significativo, al considerar la complejidad técnica del material y la dimensión del patrimonio sonoro que resguarda la institución.

Rivas Mesa explicó que el proyecto implicó retos técnicos específicos, derivados de las condiciones originales de grabación, como cintas con contenidos distribuidos en distintos canales, cambios de velocidad y registros fragmentados. Características que requirieron procesos especializados de reproducción, concatenación y ajuste para asegurar versiones digitales continuas y fieles al registro original.

“Fue un proceso muy técnico y por eso tomó tiempo poder trabajarlo con mucho detalle, pero hoy estamos muy cerca de tener este acervo prácticamente preservado y catalogado”, puntualizó.

Las grabaciones documentan conferencias, ciclos y presentaciones que reflejan el carácter libre, gratuito y multidisciplinario de El Colegio Nacional desde su fundación en 1943, y permiten escuchar directamente a quienes marcaron momentos decisivos del pensamiento y la vida cultural del país.