Fornite estrena colaboración

Tras explorar el género de los FPS tácticos con Fortnite Ballistic, la plataforma ahora apuesta por uno de los juegos de mesa más populares de la historia: Uno.

De la mano de Mattel, propietaria de la marca y que anteriormente ya había lanzado experiencias dentro de Fortnite como Monster High Investigation y He-Man Heroes, llega Uno Royale, si ese juego de cartas que ha roto familias. Se trata de una integración donde los jugadores podrán disfrutar de partidas con amigos, respetando el diseño de cartas característico que ha hecho famosa a la franquicia.

Cómo jugar Uno Royale en Fortnite

Para acceder a este modo de juego, los usuarios solo deben dirigirse a la sección de modos personalizados e ingresar el siguiente código de isla: 8269-3234-9999. También es posible activarlo directamente desde el sitio web oficial de Fortnite, iniciando sesión con la cuenta vinculada al juego.

Aunque las reglas básicas son las mismas que las del juego de cartas físico, Uno Royale añade elementos para mejorar la experiencia dentro del ecosistema de Epic Games.

Los usuarios podrán:

Crear y coleccionar cartas de “equipamiento OP”.

Diseñar estrategias personalizadas para su mazo de equipamiento.

Desbloquear diseños de cartas brillantes al acumular victorias.

La experiencia visual es uno de sus puntos fuertes, ya que las partidas se desarrollan en una mesa virtual donde es posible ver los comodines, los mazos y a los avatares de otros personajes jugando en tiempo real. Esto busca recrear la sensación de una partida real entre amigos, pero en un entorno digital.

¿Cómo se juega?

Es importante mencionar que Fortnite no es único título en el que Uno se introduce. También, Mattel está colaborando con Roblox para llevar esta misma experiencia al famoso título gratuito, reforzando su estrategia de llevar sus clásicos a las plataformas de juego más populares de la actualidad.

La propuesta de Uno Royale no es apenas una adaptación: es una reinvención que mezcla lo mejor de dos mundos. Los jugadores compiten en arenas diseñadas especialmente, donde la estrategia para jugar cartas se combina con elementos de construcción y recompensas que se alinean con la estética y el ritmo de Fortnite.

Se pueden construir y coleccionar Cartas de Armamento, diseñar mazos estratégicos y desbloquear objetos cosméticos exclusivos mientras se participa en torneos dentro de la isla. Este modo de juego mantiene el espíritu competitivo y social de Uno, pero añade una capa de interacción que aprovecha las herramientas creativas que Fortnite ofrece a sus jugadores.

Además de la tradicional mecánica de “seguir color o número”, los usuarios están invitados a personalizar sus mazos y usar estrategias que pueden cambiar el curso de cada ronda. Otro enfoque interesante de esta integración es el aspecto social: Fortnite no solo permite que los amigos jueguen entre sí, sino que ofrece un espacio más amplio donde los fanáticos de Uno pueden compartir experiencias con toda la comunidad del juego.