Fortalecen el teatro nacional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), consolidan su colaboración para ampliar el acceso de la población a las artes escénicas, fortalecer el trabajo de creadoras y creadores independientes y garantizar el derecho a la cultura como un componente del bienestar integral.

Luego de convocar a cerca de 100 mil espectadores durante su primera edición, con 598 funciones a cargo de un centenar de agrupaciones artísticas, Escenarios IMSS-Cultura inicia un nuevo ciclo con 100 proyectos escénicos seleccionados por convocatoria pública nacional, que recorren 31 teatros de 24 ciudades en 21 entidades del país entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

La iniciativa amplía su alcance territorial con la incorporación de ocho nuevos recintos a la Red de Teatros IMSS y representa una inversión de 30 millones de pesos para fortalecer la creación escénica independiente, en beneficio de más de mil 500 artistas.

Cada uno de los proyectos seleccionados recibe un apoyo de 300 mil pesos para brindar seis funciones dentro del circuito nacional. En esta ocasión participan 66 puestas en escena de teatro, 22 de danza y 12 propuestas multidisciplinarias provenientes de 29 entidades del país.

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La temporada inició el 5 de agosto de 2026 con la presentación de El tren Matraca, en el teatro Hidalgo Ignacio Retes; con la presencia de la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza; el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, en representación del director general, Zoe Robledo Aburto; la directora general del Inbal, Alejandra de la Paz Nájera, y la subdirectora general de Bellas Artes, Haydeé Boetto Bárcena.

Al respecto, Curiel de Icaza, destacó: “Estos teatros están siempre cerca de un hospital o de una escuela, porque están pensados en el bienestar familiar, en sanar las emociones, y por eso estas convocatorias escogen artistas independientes que tienen contenidos diversos, pensados para un público amplio, con una vocación cultural, no comercial. El que podamos hacerlo cultura y salud nos suma mucho”.

A su vez, Mauricio Hernández Ávila aseguró que la nueva temporada 2026-2027 inicia con la convicción de que la alianza entre el IMSS y el sector cultural contribuye tanto a la salud física como a la salud mental, a fin de contar con una sociedad más humana, sensible y solidaria. Recordó que en la primera edición de Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026, más de 95 mil personas asistieron a 598 funciones presentadas por 100 agrupaciones artísticas de distintas disciplinas.