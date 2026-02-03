Fortalecen la preparación corporal

José Alberto Lira Aguilar, docente de la licenciatura en Artes Escénicas: Teatro, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), impartió del 26 al 30 de enero un taller de acondicionamiento físico y flexibilidad que estuvo dirigido a estudiantes del programa educativo, esto con el objetivo de fortalecer su preparación corporal y escénica.

El taller tiene la intención de mejorar no solo la condición física, sino también la disciplina y la constancia del alumnado. “Fortalecer el cuerpo también hace que la mente se fortalezca, es luchar contra uno mismo y llevar el cuerpo al límite”, expresó el profesor, quien destacó que la soltura corporal repercute directamente en la presencia y la expresividad en escena.

Lira Aguilar explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de la coordinadora, Mariana Zárate, con la intención de facilitar una reinserción progresiva y eficiente a la actividad académica tras el periodo vacacional de invierno. “Es interesante que puedan empezar a calentar motores, para que la próxima semana tengan ya todo el potencial”, señaló.

El docente indicó que, aunque es su primera vez impartiendo este curso en la institución, la respuesta estudiantil superó expectativas: algunos aspirantes quedaron en lista de espera y se estableció la regla de conservar el lugar solo con asistencia el primer día.

Lira Aguilar subrayó la conexión y el respeto mutuo con sus alumnos, lo que, dijo, le motiva a compartir lo aprendido y a seguir entregando su mejor esfuerzo. En la Unicach, el especialista imparte además materias relacionadas con técnicas del cuerpo, expresividad y acrobacia.