Fortalecen las lenguas indígenas

Desde el 15 y hasta el 19 de junio de 2026, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura; la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llevan a cabo el Taller de Formación para Promotorías de Lenguas y Culturas Indígenas, en el Pabellón de Cultura Comunitaria.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “en los Semilleros de la Niñez Indígena, niñas, niños y jóvenes crean desde sus lenguas, sus territorios y sus formas propias de mirar el mundo. Por eso acompañamos a las promotorías que trabajan con las comunidades: para abrir más espacios de escritura, imaginación y creación colectiva en lenguas indígenas, y para que la palabra de las infancias siga fortaleciendo la memoria, la identidad y el futuro cultural de México”.

El encuentro reúne a 50 personas promotoras de 14 entidades del país con el propósito de fortalecer las capacidades de creación colectiva y compartir herramientas para la construcción de paz, a fin de acompañar a las infancias y juventudes de los Semilleros de la Niñez Indígena en la creación de textos en sus propias lenguas.

Núcleos

Los Semilleros de la Niñez Indígena son espacios de formación artística comunitaria impulsados por la Secretaría de Cultura y el INPI, en los que niñas, niños y jóvenes fortalecen su participación, pensamiento crítico y vínculo con sus lenguas y culturas.

Durante cinco días, las y los participantes intercambian experiencias y herramientas para fortalecer procesos de creación, acompañamiento comunitario y expresión en lenguas indígenas. Participan maestras y maestros provenientes de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, hablantes de 15 lenguas indígenas, entre estas cora, mixteco, wixárika y purépecha.