Fortalecen Red de Bibliotecas en Chiapas

La Red Estatal de Estatal de Bibliotecas Públicas, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica de Chiapas y la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de México realizaron la entrega simbólica de más de 5 mil libros.

El objetivo de la presente iniciativa es garantizar el acceso equitativo a contenidos culturales educativos y recreativos de alta calidad para toda la población.

En ese sentido, autoridades del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, en compañía de mediadores de lectura y bibliotecarios de diversos municipios del estado presenciaron la entrega simbólica de cinco mil 640 libros que están destinados a 188 mediadores de lectura.

Además, durante el evento, se efectuó la dotación de 30 mil 266 ejemplares de la colección bibliográfica Reforzamiento 74-25, que fueron distribuidas a 74 bibliotecas públicas de Chiapas. Agregan que la selección bibliográfica abarca una amplia gama de temas esenciales para fomentar el hábito lector y el pensamiento crítico con especial atención a niñas, niños y adolescentes.

Finalmente detallaron que esta colección no solo atiende a intereses recreativos, sino también a necesidades escolares, formativas y comunitarias, fortaleciendo así el papel de las bibliotecas como espacios vivos de aprendizaje y encuentro.

La Vía del Lector

Por otro lado, la Vía del Lector, vivió su segunda jornada este miércoles 17 de septiembre, teniendo como invitado al creador visual Jorge Zamorano. Dentro de la actividad se habló de libros, arte y la promoción cultural desde la disidencia.

Esta es la segunda charla que se realiza dentro de la segunda temporada del programa coordinado por diversas instancias culturales que tienen la finalidad de promocionar la lectura en las nuevas generaciones.